Marokko klaagt arbitrage aan na verloren halve finale tegen Frankrijk: “Er is ons onrecht aangedaan”

In de brief aan de FIFA richt de Marokkaanse federatie zich op “twee voor de hand liggende strafschoppen” in het voordeel van Marokko, die door de Mexicaanse scheidsrechter Cesar Ramos niet gefloten werden. Ook verbaast Marokko er zich over dat de videoref telkens niet tussenbeide kwam. Vooral de fase waarin Sofiane Boufal in de zestien geraakt werd door Theo Hernandez zorgde voor opschudding.

“De Marokkaanse federatie zal niet aarzelen om de rechten van het nationale team te verdedigen, eerlijkheid te eisen en de noodzakelijke maatregelen te nemen met betrekking tot het onrecht dat ons werd aangedaan door de scheidsrechter”, klinkt het in de officiële verklaring.

De Leeuwen van de Atlas werden woensdagavond op het WK in Qatar in Al Bayt met 2-0 uitgeschakeld door titelverdediger Frankrijk, dat zondag in Lusail de droomfinale speelt tegen het Argentinië van Lionel Messi. In de strijd om het brons staat Marokko zaterdag tegenover Kroatië.