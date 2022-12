Betekom

Dinsdag, donderdag en zondag. Eddy Lemberechts en zijn vrouw Trudy Ulens (62) verloren op een week liefst drie familieleden. “Het was klap na klap”, zegt Eddy uit Betekom. “In een week tijd hebben we allebei geen ouders meer. We moesten zelfs geen berichtje naar elkaar sturen, want we wisten perfect wat de andere voelde.”