Brandweer probeert ‘vastgevroren’ gans verschillende keren te redden, maar vraagt nu om het dier “met rust te laten”

Brandweer Westhoek werd even na 13 uur opgeroepen om het dier te redden. Op dat moment zat de gans aan de kant van het Ieperse industrieterrein bij het kruispunt van de Oostkaai met de Waterpoortstraat. Toen de brandweer een duiker te water liet om de watervogel te bevrijden, vloog de gans plots op en streek enkele tientallen meters verder weer neer op een laagje ijs ter hoogte van het houten brugje aan de Molenweg en het Westkaaipad. (Lees verder onder de foto)

De eerste reddingspoging bij het kruispunt van de Oostkaai met de Waterpoortstraat. — © Thijs Pattyn

Het dier bleef er een tijdje zitten, met de poten wat uiteen, en leek opnieuw vastgevroren. Tot de brandweer ook daar ter plaatse kwam en de gans probeerde te vangen met een net. Opnieuw tevergeefs: de vogel vloog even op en ging wat verderop op het ijs zitten bij de brug. (Lees verder onder de foto’s)

De tweede reddingspoging brugje aan de Molenweg en het Westkaaipad. — © Thijs Pattyn

De reddingspoging met het vangnet mislukte. — © Thijs Pattyn

De brandweer liet het dier uiteindelijk met rust en doet een oproep aan wandelaars en fietsers die zich zorgen zouden maken en de gans op eigen houtje proberen te redden.

“Ga niet op het ijs, de laag is niet dik genoeg”, waarschuwt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Na onze interventies bleek dat de gans zeker niet meer vast zat en zich vlak bij de oever bevond. We verwachten dan ook dat het dier opnieuw aan land gaat. Laat de gans dus zo veel mogelijk met rust.” (Lees verder onder de foto)

De gans op het laagje ijs bij de brug. — © Thijs Pattyn

Op een paar honderd meter van de gans bevindt zich een groepje soortgenoten op de oever langs het Westkaaipad, ter hoogte van de aangemeerde boot ‘IJsvogel’. “Met deze temperaturen bestaat de mogelijkheid natuurlijk dat de vogel alsnog vastvriest”, vervolgt Louagie “In dat geval komen we opnieuw ter plaatse om de gans te bevrijden.” (Lees verder onder de foto’s)

Enkele soortgenoten in de buurt van de brug ter hoogte van de aangemeerde boot IJsvogel. — © Thijs Pattyn

De soortgenoten van de gans bevonden zich op enkele honderden meter. — © Thijs Pattyn

De brandweer werd die donderdagnamiddag ook opgeroepen voor een andere watervogel die vastgevroren leek te zitten. Op hetzelfde kanaal, maar dan dichter bij de Ieperse deelgemeente Boezinge. Bij aankomst bleek het dier overleden.

Geen brood, wel sla en andijvie

“Dat dier hebben we niet verwijderd, om de risico’s voor onze mensen in het ijswater zo veel mogelijk te beperken”, aldus Louagie. Hij geeft nog enkele tips voor wie een watervogel spot, die zich mogelijk in een problematische situatie bevindt. “Om na te gaan of de watervogel vastgevroren zit, kan je wat eten gooien, maar dan niet rechtstreeks naar het dier: zo kan je zien of de vogel zich nog kan bewegen. Geef hen geen brood, maar gespecialiseerd voeder. Eenden mag je bijvoorbeeld wel sla, andijvie, doperwten of mais geven”, besluit Louagie.