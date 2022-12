“Elia wilde luxereisje voor personeel en CEO doorrekenen aan de Belgische consument”

Netbeheerder Elia heeft in oktober 2021 geprobeerd om een luxereis van de CEO en drie personeelsleden door te rekenen aan de consument in ons land. Dat schrijft Le soir donderdag. Het plan ging niet door.

In oktober 2021 trokken Elia-CEO Chris Peeters en drie personeelsleden van de netbeheerder naar de wereldtentoonstelling in Dubai. Een luxereisje, met sponsoring voor het Belgisch paviljoen daar goed voor 151.000 euro. Tot daar niets vreemds. Dure reizen zijn dagelijkse kost binnen grote bedrijven.

Wat wel bijzonder is, zo vernam Le soir, is dat Elia toen geprobeerd heeft om de kosten van die reis op te nemen in zijn prijzen en zo door te rekenen aan de Belgische consument. CREG, de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas, stak daar een stokje voor. Die commissie moet de uitgaven van Elia immers valideren. De netbeheerder draaide uiteindelijk toch zelf voor de kosten op.