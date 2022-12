Poolse ref Szymon Marciniak moet WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië in goede banen leiden

De Pool Szymon Marciniak is door de Wereldvoetbalbond FIFA aangeduid om de finale van het WK in Qatar (zondag om 16 uur) tussen titelverdediger Frankrijk en Argentinië in goede banen te leiden.

De 41-jarige Marciniak leidde eerder in Qatar al telkens één wedstrijd van beide landen. Voor Frankrijk was dat de groepswedstrijd tegen Denemarken (2-1) en voor Argentinië de 1/8ste finale tegen Australië (2-1). De Pool is na Rusland 2018 bezig aan zijn tweede WK en was ook aan de slag op EURO 2016. In 2018 was hij de scheidsrechter in de Europese Supercup tussen Real en Atlético Madrid.