Vanaf 2031 geen diesels meer in Antwerpen en Gent. Waarom die maatregel? Zijn er uitzonderingen en zijn de steden klaar voor alle elektrische wagens?

Enkel wie met een diesel van euro-5 rijdt, of met een benzinewagen vanaf euro-2, mag Antwerpen nog binnenrijden. — © Jan Van der Perre

In Antwerpen en Gent worden vanaf 2031 geen dieselwagens meer toegelaten. En vier jaar later worden ook alle benzinewagens gebannen uit het stadscentrum. Het is een gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering, die de nieuwe normen voor de lage-emissiezones (LEZ) vastlegde. Waarom die beslissing, zijn er uitzonderingen en zijn onze steden klaar voor al die elektrische wagens?