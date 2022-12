Slovaaks parlement zegt vertrouwen in regering op

In het totaal stemden 78 van de 150 parlementsleden in met de motie. Die betekent echter niet dat er automatisch nieuwe verkiezingen zullen komen. De ontslagnemende regering kan blijven voortregeren totdat de president een nieuwe regering benoemt. Dat kan ofwel een interim-regering zijn of zelfs een nieuwe regering met Eduard Heger aan het hoofd.

De Slovaakse regering kwam ten val door de aanwezigheid van voormalig premier Igor Matovic als minister van Financiën. Die moest in april 2021 opstappen als premier wegens de aankoop van het Sputnik V-vaccin, dat geen groen licht kreeg van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA voor gebruik in de Europese Unie. Matovic had eerder op donderdag nog aangeboden om op te stappen, maar dat volstond dus niet.