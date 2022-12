Last minute opgeroepen op hun vrije  dagen en in de weekends: te hoge werkdruk voor 7 op 10 in de zorg

“De zorgsector zit in negatieve spiraal. Veel instellingen hebben te weinig personeel om het werk gedaan te krijgen. Maar daardoor neemt de druk toe op de mensen die er wel zijn, waardoor zij net sneller geneigd zijn de sector te verlaten. Daardoor wordt het personeelstekort nóg groter.”

Dat zegt Johan Van Eeghem, federaal secretaris bij de socialistische vakbond BBTK, als reactie op de bevraging bij bijna 5.000 werknemers die hij in samenwerking met VUB heeft laten uitvoeren. De respondenten werken zowel in ziekenhuizen als woonzorgcentra, instellingen voor gehandicapten en thuiszorg. Zeventig procent van hen klaagt over een te hoog werkritme. Een even groot percentage zegt soms tot vaak emotioneel uitgeput te zijn en 65 procent lichamelijk uitgeput.

“Daarmee scoort de zorg slechter dan andere sectoren”, aldus Van Eeghem. Iets wat eerder ook al bleek uit de werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv). Nochtans zijn er intussen zowel op Vlaams als federaal niveau arbeidsovereenkomsten voor de hele sector afgesloten om extra personeel aan te werven en de lonen te verhogen.

Voor de vakbond is dit een signaal aan de regeringen om ondanks die akkoorden te “blijven investeren”, en tegelijk een oproep om die negatieve spiraal te doorbreken. “Door het personeelstekort sneuvelen bijvoorbeeld opleidingen en moeten mensen invallen op hun vrije dagen en in weekends”, zegt Van Eeghem. “Wij pleiten voor een pauzeknop in de zorgsector, laat niet toe dat werknemers constant onder druk staan. Bewaak als werkgever de scheiding tussen privé en werk. Op korte termijn los je misschien een personeelstekort op door de mensenlast minute op te roepen. Maar op lange termijn verliest de sector daardoor mensen. Het kost ook geen geld om die grenzen te bewaken.”

Samen met de andere vakbonden houdt BBTK eind januari een grote staking en betoging voor de zorgsector. Komende maandag vinden in de instellingen al “sensibiliseringsacties” plaats, waarin onder meer deze enquêteresultaten worden besproken.