Drie mannen minstens 7 jaar naar gevangenis voor plan om gouverneur van Michigan te ontvoeren

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan heeft drie mannen tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld voor hun steun aan de plannen om gouverneur Gretchen Whitmer te ontvoeren. De mannen verdwijnen voor minstens zeven tot twaalf jaar achter de tralies. Daarna kunnen ze eventueel voorwaardelijk vrij komen.

De plannen om de Democratische gouverneur te ontvoeren, kwamen in 2020 aan het licht toen FBI-speurders een groep op sociale media in het vizier kregen. Die groep van ‘Wolverine Watchmen’ had een “gewelddadige omverwerping van bepaalde overheids- en rechterlijke instanties” tot doel. Volgens de aanklagers wilden de groepsleden Whitmer ontvoeren en met massavernietigingswapens een burgeroorlog uitlokken. Zij werden misleid door de geïnfiltreerde FBI-agenten. Die zouden zelf op het plan hebben aangedrongen en daarmee de misdaad hebben uitgelokt.

Paul Bellar (24), Joseph Morrison (28) en Pete Musico (45) zouden geen belangrijke rol gespeeld hebben in het plan, maar wel ondersteuning geboden te hebben. Daarom moeten ze jarenlang naar de cel. Veel zwaardere straffen worden later deze maand verwacht voor Barry Croft (46) en Adam Fox (38). Zij werden eind augustus al schuldig bevonden voor hun betrokkenheid bij het complot, die veel groter zou zijn. Zij riskeren levenslange gevangenisstraffen.