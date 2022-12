Lionel Messi slaat training drie dagen voor finale uit voorzorg over, Angel Di Maria is fit

Het ging er gezapig aan toe op de training van Argentinië, drie dagen voor de WK-finale tegen Frankrijk. De grote ster, Lionel Messi, sloeg de middagsessie over. Maar dat was puur uit voorzorg, klonk het in de Argentijnse media, die allerminst alarm sloegen

Messi greep woensdag ook af en toe naar de hamstring, maar speelde de match probleemloos uit. Messi blijft op missie. Hij wil revanche voor acht jaar geleden in Brazilië, toen Duitsland op de slotdag te sterk was. En revanche op de Fransen sowieso ook: zij schakelden Argentinië vier jaar geleden al in de 1/8ste finales uit.

De Albiceleste miste in de halve finales nog twee spelers door schorsing, maar zowel rechtsback Montiel als linksback Acuña zijn er straks weer bij. Die laatste was basisspeler en kan dus de plaats van Tagliafico opnieuw innemen. Di Maria was dan weer het zorgenkind door een blessure, opgelopen in de laatste match tegen Polen. Door last aan de quadriceps speelde hij maar tien minuutjes tegen Nederland en níét tegen Kroatië, maar hij trainde gisteren volop mee en is naar verluidt klaar voor de finale. Een geluk voor de middenvelder, want die in 2014 zag hij al aan zijn neus voorbijgaan.

© AFP

© AFP