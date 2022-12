‘s Ochtends is het 1 graad in huis, maar hopelijk niet lang meer: onbekenden laten mama Kyana niet in de kou zitten

Kyana Mahieu (24), die in onze krant met haar peuter op de bank vertelde dat ze haar huis niet kan verwarmen, krijgt hulp. Die komt van de jonge mama Jolien (33), die zo geraakt was door Kyana’s verhaal dat ze een crowdfunding startte. Tot grote dankbaarheid van Kyana, haar vriend en hun 2-jarige dochtertje: “We denken wel dat we onze plan kunnen trekken, maar op een gegeven moment moet je tóch hulp aanvaarden.”