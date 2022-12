Spaans parlement stemt in met mildere straffen voor separatisten

Het amendement werd aangenomen na een stormachtig debat, met 184 stemmen voor en 64 tegen. Eén parlementslid onthield zich. Oppositiepartijen PP en Vox namen niet deel aan de stemming. De wetswijziging moet nu nog naar de Senaat.

De conservatieve Partido Popular (PP) had tevergeefs geprobeerd de zaak aanhangig te maken bij het Constitutioneel hof. De partij beschuldigt Sanchez ervan te hebben toegegeven aan de separatisten en in te stemmen met een ongrondwettelijke strafvermindering.

In 2017 hield de Catalaanse regering een illegaal referendum over onafhankelijkheid. Als gevolg daarvan werd de regio tijdelijk terug onder centraal bestuur geplaatst en vlogen een aantal separatisten voor lange tijd in de cel. Ze kregen in 2021 echter gratie.