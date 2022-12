Lahbib gaat op bezoek bij rivaal van Erdogan: de burgemeester van Istanboel die net veroordeeld werd tot gevangenisstraf

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft vrijdag een ontmoeting met de burgemeester van Istanboel. Rond hem is er net nu veel te doen in Turkije: hij werd woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna drie jaar. Doordat hij in beroep gaat tegen dat vonnis, is hij een vrij man en blijft hij zijn functie uitoefenen. Tegen zijn veroordeling was er donderdag een bijeenkomst met duizenden mensen in Istanboel.

De Istanboelse burgemeester, Ekrem Imamoglu, is een politieke tegenstander van president Erdogan. Imamoglu werd woensdag veroordeeld tot 2 jaar, 7 maanden en 15 dagen cel voor het beledigingen van de Turkse kiesraad. Over zes maanden zijn het presidentsverkiezingen in Turkije. Imamoglu, een sociaaldemocraat en lid van de oppositie, wordt als een mogelijke kandidaat gezien voor de presidentsverkiezingen.

Donderdag zijn duizenden sympathisanten van de burgemeester en oppositieleden samengekomen in Istanboel. In Ankara had Hadja Lahbib op dat moment een lange conversatie met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu. Ook haar bezoek aan de Istanboelse burgemeester kwam kort ter sprake. Ze bevestigde haar collega dat het bezoek al lang gepland was en dat ze vasthield aan de ontmoeting.

Onafhankelijkheid

Tijdens het persmoment na de ontmoeting had Lahbib het over de werking van justitie in Turkije. “Onafhankelijkheid van justitie is een belangrijke waarde voor ons. Het vormt mee de basis van de rechtsstaat. Een recent rapport van de Europese commissie legt een gebrek aan onafhankelijkheid van het gerechtelijke apparaat in Turkije bloot. U weet dat we veel verwachtingen hebben op dat vlak van Turkije”, zo sprak ze rechtstreeks haar Turkse collega aan.

“In Turkije valt volgend jaar het honderdjarige bestaan samen met verkiezingen. Die verkiezingen zullen de wil van het volk en de overtuigingen van de Turken moeten reflecteren”, zei Lahbib nog. “Verkiezingen in Turkije zijn altijd open, transparant en zeer democratisch geweest”, verzekerde Mevlut Cavusoglu.