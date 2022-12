CD&V ziet de toekomst verrassend groen

Hernieuwbare energie domineert in de plannen van CD&V voor de elektriciteitsproductie in de komende decennia. Kernenergie komt maar aan een aandeel van 6 à 7 procent.

CD&V stelt zijn toekomstvisie op het energiebeleid vandaag voor op een studiedag in het Vlaams Parlement. De voorbije weken pleitte de partij vooral voor het openhouden van meer kernreactoren indien mogelijk, en voor een langere periode. CD&V-Kamerlid Leen Dierick heeft ook een wetsvoorstel ingediend om vernieuwende kleine modulaire reactoren (SMR’s) mogelijk te maken.

Maar uit gesprekken met verschillende experts besluit de partij dat energietoekomst hoe dan ook hernieuwbaar zal zijn. Dat blijkt ook uit verschillende Belgische, Europese of internationale studies.

Het groeiritme van zonnepanelen moet volgens de partij verdubbelen in de komende vijf jaar, tot 600 megawatt (MW) bijkomend per jaar. Voor wind op land moet er 150 MW per jaar bijkomen. Dat is al de bedoeling voor dit en volgend jaar, CD&V wil die lijn doortrekken naar 2030. Juridische procedures die windturbines vandaag tegenhouden, moeten in een halfjaar afgerond kunnen worden.

CD&V trekt ook de ambitie op voor offshore windenergie. Net als minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil de partij de capaciteit in de Belgische wateren laten groeien tot 8 gigawatt (GW, of 1.000 MW). Daarnaast ziet de partij ook nog potentieel voor nog eens 16 GW aan windmolens op zee verderop in de Noordzee. Er bestaat al een internationaal ­samenwerkingsverband waaraan België deelneemt, om verder in de Noordzee windturbines te bouwen, die dan met een directe verbinding naar België gebracht kunnen worden. Dat betekent uiteraard dat ook die extra elektriciteit aan land moet komen. CD&V ­rekent op studiewerk naar ondergrondse verbindingen om een herhaling van de discussie over hoogspanningslijnen als de Ventilusverbinding te vermijden.

“Zonder fetisj”

Daarnaast is in het CD&V-model ook plaats voor kernenergie. De partij rekent erop om tegen 2045 de bouw van zeven SMR’s van 300 MW klaar te hebben. Europese ­samenwerking moet daarbij helpen. Dat komt neer op een capaciteit van ongeveer 2 GW, of 6-7 procent van de verwachte elektriciteitsvraag in 2050. Dat is opvallend weinig. Een recente studie van de ­onderzoeksinstelling Energyville waarin rekening gehouden werd met SMR’s kwam uit op een aandeel van 18 procent.

“Dit is ambitieus en verstandig groen beleid”, vindt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “Het debat gaat te veel over de waan van de dag. Wij hebben een langetermijnvisie uitgetekend voor onze energiemix en dat zonder fetisjen.”

“We moeten weg van de polarisatie en de onzekerheid”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. “Zekerheid is nodig om investeringen uitte lokken.” Volgens ­Kamerlid Leen Dierick is het hoognodig de ‘stop-and-go’ rond de verlenging van extra kernreactoren te verlengen. De partij blijft er wel bij dat de centrales waar dat veilig kan, verlengd moeten worden.

Met energie brengt CD&V opnieuw een plan naar buiten waarin het nieuwe accenten legt. Vorige week deed de partij dat ook al met een plan over het arbeidsmarkt­beleid.