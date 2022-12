En ineens is Willy op zijn 95ste een TikTok-held met 10 miljoen views: “Het was allemaal mijn bedoeling niet”

“Och, laat ik er een TikTok-filmpje van maken”, dacht Elien Van den Brande (27) toen ze dinsdag een verjaardagstaart aan haar 95-jarige vroegere buurman Willy Bontick in Pulderbos ging overhandigen. Twee dagen later heeft Willy fans uit de hele wereld en 10 miljoen views, wat naar Belgische TikTok-maatstaven fenomenaal is.

Fotografe Elien Van den Brande weet ook niet goed wat haar overkomt. Het vriest, de sneeuwbal ging aan het rollen en stopt voorlopig niet. Haar TikTok-account ging ineens naar 12.000 volgers. “Het was allemaal mijn bedoeling niet, maar ik vind het wel leuk voor Willy. Er zijn al 15.000 reacties. Mensen vanuit de hele wereld willen nu verjaardagskaartjes en cadeautjes opsturen voor Willy. Ik zal hem die allemaal bezorgen.”

Willy Bontinck op TikTok in het filmpje dat Elien Van den Brande maakte. — © Elien Van den Brande

Vroeger had Elien haar fotostudio naast Willy. Ze bleven altijd contact houden. Elien heeft de vaste gewoonte hem elke verjaardag op een gebakje te trakteren. Ditmaal liet ze een fototaart maken bij Anna & Emiel in Massenhoven. Haar TikTok-filmpje duurt amper 20 seconden. De aanvang in het Engels dat het gaat over de vriendschap tussen een 27-jarige en een 95-jarige werkt meteen triggerend. Elien vermeldt ook dat Willy een van de laatste war veterans van WO II is. “Komt het omdat dat woord veteran erin komt dat het in de Verenigde Staten zo viraal is gegaan? Daar zijn ze nogal zot van veterans. Ze vinden hem ook allemaal zo lief en schattig”, lacht Elien. “En dat ís Willy ook.”

Willy Bontinck met de taart. — © rr

In Zandhoven is Willy Bontinck sowieso al een held. Hij was nog geen 18 toen hij zich in 1944 als oorlogsvrijwilliger aanmeldde voor het Amerikaans leger en begeleidt elk jaar mee de 11 november-herdenking. Op 90-jarige leeftijd speelde hij nog de hoofdrol in het toneelstuk ‘t Pastoorke. Willy heeft Wase roots, want hij verhuisde pas na zijn pensioen van Lokeren naar Zandhoven.

“Ik krijg berichten van de BBC en agentschappen”, zegt Elien. “Dit overvalt me echt, ik had het filmpje gewoon voor mezelf gemaakt en op TikTok gezet. Ik heb Willy al opnieuw bezocht om te zeggen dat hij 10 miljoen views en twee miljoen likes heeft op TikTok. Hij kende TikTok wel wat, maar nu heb ik het hem eens helemaal uitgelegd hoe het werkt. Willy heeft al een Facebookaccount, misschien is een TikTokaccount ook nog iets voor hem.”

Zo begint het filmpje. — © rr

kma