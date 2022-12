Het KMI waarschuwt voor gladde wegen in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag. Donderdagavond werd code oranje afgekondigd, tot ongeveer vrijdagmiddag geldt code geel voor het hele land.

Donderdagavond vielen over het westen en het noordwesten van het land lokaal enkele buien. Het water dat op de bevroren ondergrond viel, vroor onmiddellijk aan en veroorzaakte spekgladde wegen.

Er werden verschillende ongevallen gemeld. Het KMI kondigde een code oranje af en volgens David Dehenauw kon het nog tot vrijdagochtend gevaarlijk glad blijven.

Het KMI stuurde een waarschuwing uit voor gladde wegen in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdag overdag. Tot ongeveer vrijdagmiddag geldt code geel voor het hele land.

Meer bepaald verwacht het KMI in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagvoormiddag lokale ijsplekken door bevriezing van natte weggedeelten, vooral dan in de provincies West- en Oost- Vlaanderen waar buien gevallen zijn. Het is ook overal opletten voor rijmplekken, klinkt het. De waarschuwing geldt tot vrijdag 14 uur.

In de nacht van donderdag op vrijdag zou het op de meeste plaatsen overwegend droog worden, maar wel bitterkoud. In de Ardennen kon het kwik zelfs tot min 12 graden zakken.