Archieven over moord op president Kennedy vrijgegeven

Biden is van mening dat “alle informatie met betrekking tot de moord op president Kennedy zoveel mogelijk openbaar moet worden gemaakt”, verklaarde de woordvoerster van het Witte Huis, Karine Jean-Pierre, donderdag de demarche.

Sommige documenten blijven intussen uit veiligheidsoverwegingen wel nog altijd achter slot en grendel, maar ook aan hun openbaarmaking wordt gewerkt, klinkt het.

Kennedy werd op 22 november 1963 in een auto neergeschoten in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas. De Democratische politicus was pas 46 jaar oud. Onderzoekers concludeerden destijds dat zijn moordenaar Lee Harvey Oswald - die later zelf werd doodgeschoten - alleen handelde. Toch blijven er tot op de dag van vandaag allerlei complottheorieën de ronde doen. Deskundigen hopen nu dat de documenten nieuwe inzichten zullen opleveren.