Verschillende journalisten geschorst van Twitter

Journalisten van onder meer de Amerikaanse media CNN, The New York Times en The Washington Post zijn donderdag zonder uitleg geschorst van Twitter. Veel van de geschorste journalisten berichtten de afgelopen dagen over het Twitteraccount dat de privéjet van Elon Musk volgt en om die reden deze week ook geschorst werd.

Technologie-verslaggever Drew Harwell van The Washington Post is een van de geschorste journalisten, net als Ryan Mac van The New York Times en CNN-verslaggever Donie O’Sullivan. De accounts van die journalisten zijn allen opgeschort, zo is op Twitter te zien. Het bedrijf wilde volgens onder meer CNN geen vragen over de schorsing beantwoorden.

Een dag eerder was er discussie over de vrijheid van meningsuiting op Twitter. Elon Musk, sinds oktober eigenaar van het platform, noemde die kort na zijn aankoop een groot goed. Hij zei dat zelfs een account dat zijn privéjet volgt daarom op het platform mag blijven, ook al brengt dat zijn eigen veiligheid in gevaar.

Woensdag kwam Musk echter terug op die beslissing. Het Twitteraccount @ElonJet werd geschorst, net als dat van de Amerikaanse student Jack Sweeney die het creëerde. Musk zei dat hij dit deed wegens nieuwe, door hem geïntroduceerde regelgeving, die gebruikers van Twitter verbiedt om de live-locatie van andere gebruikers te delen. Dat voor de “fysieke” veiligheid. In een antwoord op een andere tweet liet Musk verstaan dat journalisten geschorst werden die in hun berichtgeving links postten naar zijn live-locatie.

