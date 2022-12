Duitse politie pakt dronken treinbestuurder op na chaotische rit

In Duitsland heeft de politie een dronken treinbestuurder van de trein geplukt en opgepakt na een wel erg chaotische rit door de stad Stuttgart. Zo reed de man verschillende haltes voorbij en in andere stations waar hij wel stopte, vergat hij de deuren te openen of deed hij dat pas na lang wachten, aldus een politiewoordvoerder. De 43-jarige machinist bediende zich op de koop toe van het omroepsysteem in de trein om zijn ongenoegen over zijn job en werkgever te ventileren.