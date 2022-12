Ook Oekraïense minister van Defensie waarschuwt voor nieuw grootschalig Russisch offensief

Verschillende hooggeplaatste Oekraïense officials waarschuwen voor een nieuw grootschalig Russisch offensief in het begin van 2023. , doet nu ook minister van Defensie Oleksii Reznikov dat in een interview met The Guardian.

jvh Bron: The Guardian

“Oekraïne kan zichzelf nu met succes verdedigen tegen de Russische raketaanvallen op haar belangrijkste infrastructuur, zoals het energienet”, zei Reznikov, “maar er is bewijs dat het Kremlin zich voorbereidt op een nieuw grootschalig offensief.

Eerder waarschuwden ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski, generaal Valerii Zaluzhnyi, het hoofd van het Oekraïense leger, en kolonel Oleksandr Syrskii, het hoofd van de Oekraïense grondtroepen, al voor een dergelijk offensief. De communicatie van verschillende hooggeplaatste Oekraïense officials lijkt te wijzen op een bewuste strategie om zelfgenoegzaamheid bij de westerse bondgenoten van het land tegen te gaan, en te wijzen op de aanhoudende dreiging die uitgaat van Rusland.

Volgens Reznikov zou het Russische offensief in februari kunnen beginnen, maar eerder klonk het al dat de aanval al in januari zou kunnen plaatsvinden. Reznikov verwees daarvoor naar de Russische mobilisatie van ongeveer 300.000 nieuwe soldaten: volgens de minister zou de helft daarvan weliswaar – met minimale training – gebruikt worden om het Russische leger in Oekraïne te versterken na de reeks nederlagen van de afgelopen weken en maanden, maar zou de andere helft grondiger getraind worden voor toekomstige offensieven.

“De Russische vleesmolen”

Reznikov is ook van mening dat Rusland verder mannen zou mobiliseren voor wat hij de tactiek van “de Russische vleesmolen” noemt: “Hun commandanten gooien zoveel lichamen in de strijd als mogelijk, in de hoop dat ze een kleinere Oekraïense tegenstander kunnen overweldigen. Het Kremlin zoekt naar nieuwe manieren om de overwinning te behalen.”

Verschillende defensie-experts zijn niet van mening dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt, maar integendeel dat het Russische oorlogstempo de komende maanden zal vertragen tijdens de Oekraïense winter.