Hongerig nijlpaard eet jongetje (2) op in Oeganda (maar spuwt hem gelukkig meteen weer uit)

In Oeganda heeft een tweejarig jongetje op miraculeuze wijze een aanval van een nijlpaard overleefd. Het dier slikte de jongen bijna in, maar spuwde hem weer uit nadat een man het dier met stenen bekogelde.

Paul Iga was op 4 december omstreeks 15 uur aan het spelen nabij zijn ouderlijke woning op enkele honderden meters van Lake Edward, in het westen van Oeganda, toen het nijlpaard de jongen aanviel. Het dier was bezig met de peuter in te slikken, toen een man ingreep en het nijlpaard bekogelde met stenen. Het geschrokken dier spuwde de jongen daarop meteen uit, en liep terug naar het meer.

Naar het ziekenhuis

“Het nijlpaard had de jongen bij het hoofd gegrepen, en had hem ongeveer half ingeslikt”, klinkt het in een officieel bericht van de Oegandese politie. “Het was de heldhaftigheid van Chrispas Bagonza die het slachtoffer redde.” De jongen werd naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht voor verzorging aan zijn hand, maar mocht daarna weer naar huis met zijn ouders.

Nijlpaarden zijn herbivoren, maar kunnen bijzonder agressief zijn als ze zich bedreigd voelen – met name als iemand zich tussen hen en de rivier of het meer waarin ze vertoeven bevindt. Jaarlijks sterven in Afrika minstens 500 mensen door aanvallen van de dieren. “Het gaat om het eerste bekende geval waarbij een nijlpaard uit Lake Edwards komt en een kind aanvalt”, aldus nog de politie.