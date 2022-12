Geduld van de Real-fans is op: liefst 80 procent ziet Eden Hazard liefst in januari al vertrekken

Zelf heeft Eden Hazard al aangegeven dat hij ten vroegste komende zomer wil vertrekken bij Real Madrid, maar de lezers van de Spaanse sportkrant Marca denken daar anders over. In een online poll ziet liefst tachtig procent van de bijna 45.000 respondenten Hazard het liefste al in januari vertrekken. Marca denkt aan de MLS als een mogelijke uitweg voor de Rode Duivel.

Eden Hazard heeft nog anderhalf jaar contract bij Real Madrid en hoewel tijdens het WK zijn vorm groeiende was, wijst niets erop dat hij nog van grote betekenis zal kunnen zijn voor Real Madrid. Zijn prestaties in Qatar waren niet van die orde dat hij nog maar aan de enkels kietelt van Vinicius Jr. of Valverde. Intussen is ook Karim Benzema weer fit.

Zelf wil Hazard komende winter bij Real blijven. Hazard, die intussen afscheid nam van de Rode Duivels, is een familieman en heeft het naar zijn zin in Madrid. In de zomer zou hij wel openstaan voor een transfer als Real dat wil. Dan rest hem nog één jaar contract en daarmee is het de laatste kans voor Real om iets van de 115 miljoen euro te recupereren die het in 2019 voor hem betaalde, dat is het minste wat Hazard nog kan doen voor de club die hij met zijn prestaties niet kon terugbetalen.

Maar de buitenwereld ziet dat anders. In een online poll van Marca met bijna 45.000 deelnemers wil de overgrote meerderheid dat Hazard in januari vertrekt. Lees: het geduld is op, de hoop is verschrompeld.

De intussen 31-jarige Hazard kwam in de zomer van 2019 met grote trom en voor een grote som naar Real, maar kon zich nooit doorzetten. Blessures en een hinderlijk plaatje in de enkel golden als verklaringen, maar nu het plaatje is verwijderd en Hazard weer fit is, kan hij coach Carlo Ancelotti nog steeds niet overtuigen.

Marca meent dat de MLS een uitweg zou kunnen zijn voor Hazard. Daar zouden enkele clubs hem graag zien komen, terwijl de Amerikaanse competitie in de lift zit. En De VS is geen slechte plek om te leven als multimiljonair, toch?