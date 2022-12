Verticale landing met F35 mislukt in Texas, piloot gebruikt schietstoel

Op de militaire luchtmachtbasis van Fort Worth in Texas in de Verenigde Staten was er een incident met een F-35 straaljager. Bij een verticale landing liep het verkeerd, en de piloot moest zijn schietstoel gebruiken.

Het vliegtuig wou verticaal landen toen het van de landingsbaan stuiterde. Toen hij naar beneden kwam, ging de staart omhoog, waardoor de neus de grond in werd gedreven en het voorste landingsgestel losbrak. Het vliegtuig ging aan het glijden en er was rookontwikkeling. Op dat moment, met het vliegtuig op de grond, gebruikte de piloot zijn schietstoel. Het vliegtuig kwam even later in het gras tot stilstand.

Het vliegtuig was een F-35B Lightning II, ontworpen door Lockheed Martin. Zij reageerden al op het incident. “We zijn op de hoogte van de crash van de F-35B op de gedeelde landingsbaan op de gezamenlijke reservebasis in Fort Worth en begrijpen dat de piloot met succes is uitgeworpen”, zei Lockheed Martin in een verklaring. “Veiligheid is onze prioriteit en we zullen het juiste onderzoeksprotocol volgen.”