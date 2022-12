VBO vindt betoging “compleet onverantwoordelijk”: “Ze pleiten voor verslechtering van onze economie”

De geplande betoging zal niets bijdragen tot het economisch herstel, klinkt het bij het VBO. “Integendeel, zoals zo vaak, beslissen de vakbonden om acties te organiseren wanneer ons economisch weefsel uit balans is. Dit zendt niet alleen een fout signaal, maar is ook compleet onverantwoordelijk. Door op straat te komen wanneer we worstelen met een galopperende inflatie, een negatieve handelsbalans en aanstormende recessie, negeren de vakbonden de realiteit en pleiten ze in feite voor een verslechtering van onze economie.”

LEES OOK. Nationale betoging zorgt vooral voor hinder bij openbaar vervoer: slechts helft van bussen rijdt, “vrij rustig” op Brussels Airport

De werkgevers begrijpen de actie niet. “In Duitsland sluiten ze akkoorden om jobs te redden, hier pleiten ze de facto voor extra jobverlies. Naast een loonhandicap van 16 procent loopt de extra kost van alle indexeringen en de gestegen energieprijzen voor bedrijven op tot 55 miljard in 2023. Zonder prijsverhogingen of minder investeringen zou dit betekenen dat alle winsten in 2022-2023 volledig zouden worden weggevaagd. Dan nog betogen? Begrijpen wie kan!”