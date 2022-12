Heel wat ongevallen op gladde wegen: moeder en baby belanden in beek, bestuurster ramt gevel

In politiezone Het Houtsche raakten verschillende wagens van de baan door het gladde wegdek. In Langemark-Poelkapelle belandde vrijdagmorgen dan weer een wagen tegen een woning. — © Silke Stubbe, rr

Het KMI waarschuwde donderdagavond al voor gevaarlijk gladde wegen, en vrijdagochtend zorgt het gladde wegdek inderdaad op verschillende plaatsen voor problemen. Zo kwamen in de West-Vlaamse politiezone Het Houtsche al zo’n twintig incidenten binnen die te maken hadden met gladheid. In Roeselare belandden een vrouw en haar baby dan weer in een beek na een spectaculair ongeval met de wagen.

Bij politiezone Het Houtsche (Beernem-Oostkamp-Zedelgem) doet men melding van ongeveer twintig incidenten sinds donderdagavond. “Allemaal gerelateerd aan het gladde wegdek”, aldus Maarten Vansteenkiste van de politiezone. “Sinds 22 uur zijn de oproepen beginnen binnenlopen. Het gaat dan vooral om ongevallen met stoffelijke schade, of fietsers die vallen en lichtgewond raken. Ernstige incidenten zitten daar niet bij.”

Ook in de Faliestraat in Zedelgem raakten enkele wagens van de weg door het gladde wegdek. “Er viel niet te remmen”, getuigt iemand. Het ergste zou volgens Vansteenkiste nu wel achter de rug moeten zijn. “De strooidiensten zijn volop bezig en de ochtendspits is achter de rug”, zegt hij. “Dus normaal gezien zullen we rond de twintig incidenten blijven in onze zone. Al manen we natuurlijk iedereen aan om voorzichtig te blijven.” (Lees verder onder de video)

Voor een moeder en haar drie maanden oude baby (video hierboven) liep het in de landelijke wegen achter de Euro Shop in Roeselare dan weer nipt goed af. In de omgeving van het kruispunt van de Vinkeniersstraat en de Koekuitstraat schoof haar voertuig van de weg en raakte daarbij een duiker. De wagen belandde uiteindelijk op zijn dak in de Aapbeek. Gelukkig voor de vrouw en haar kind staat er momenteel weinig water in de beek.

De brandweer, een MUG-team en een ambulance snelden kort nadien ter plaatse. “We hebben de vrouw en het kind veilig kunnen bevrijden uit het voertuig. Zij geraakten bij het hele voorval niet gewond, maar werden wel ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.” (Lees verder onder de video)

In Langemark-Poelkapelle belandde vrijdagmorgen dan weer een wagen tegen een woning (video hierboven). In de Diksmuidestraat verloor een bestuurster rond 6 uur de controle over haar wagen en ging aan het slippen door het gladde wegdek. De wagen reed eerst tegen een brievenbus om daarna tegen de gevel van het huis terecht te komen. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurster van de wagen en de bewoners raakten niet gewond.

Ook langs de E403 in Izegem, op wandelafstand van het op- en afrittencomplex Izegem Haven, gebeurde een ongeval. Zwaargewonden vielen er niet, maar door het voorval ontstond wel een serieuze file in de richting van Brugge. (Lees verder onder de foto)

In Oostkamp belandde een wagen tegen een elektriciteitspaal. — © jve

In Oostkamp ramde een wagen donderdagavond al omstreeks 22 uur een elektriciteitspaal in de spekgladde Moerbrugsestraat. De bestuurder was er de controle over zijn wagen verloren en kwam in de berm tot stilstand.

Aan materiële schade geen gebrek: de auto is klaar voor de schroothoop, maar de bestuurder kwam er gelukkig zonder lichamelijke averij van af. De brandweer kwam ter plaatse om de elektriciteitspaal, die was afgebroken door het ongeval, van de rijweg te ruimen.