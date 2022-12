Beschuldigden in proces over aanslagen dagvaarden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

Zes beschuldigden in het assisenproces over de aanslagen van 22 maart hebben minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gedagvaard in kort geding, over de omstandigheden waarin ze elke dag vanuit de gevangenis worden overgebracht naar het gerechtsgebouw in Haren.

De verschillende beschuldigden – die momenteel terechtstaan voor hun betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel en Maalbeek – klagen al sinds het begin van het proces over de omstandigheden waarin ze dagelijks vanuit de gevangenis worden overgebracht naar het gerechtsgebouw in Haren. Daarbij zijn vooral de dagelijkse naaktfouilles en de blinddoeken stenen des aanstoots. De voorbije dagen hebben de beschuldigden dan ook steevast de box in de zittingszaal verlaten, uit protest tegen die behandeling.

Achter de schermen vond al overleg plaats tussen de verschillende betrokkenen, onder wie de advocaten van de beschuldigden en de federale politie, maar dat overleg heeft blijkbaar niet geleid tot een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar was. Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Salah Abdeslam, Bilal El Makhouki, Ali El Haddad Asufi, en Hervé Bayingana Muhirwa dagvaarden daarom minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

Hun advocaten eisen nu dat er geen naaktfouilles meer worden uitgevoerd en de blinddoeken niet meer gebruikt worden, tenzij daar op voorhand een specifieke motivering voor wordt gegeven. Voor elke inbreuk eisen ze een dwangsom van 5.000 euro.

Aanstaande maandag zou al een eerste zitting in de kortgedingprocedure plaatsvinden. In welk gerechtsgebouw die zitting zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De advocaten van de beschuldigden vragen dat hun cliënten daarbij aanwezig zouden zijn, maar het is nog maar de vraag of de zitting dan wel kan plaatsvinden in het Montesquieu-gebouw, waar de rechtbank van eerste aanleg normaal zetelt.

“Zitting maandag gaat voorlopig door”

Volgens Luc Hennart, persmagistraat bij het hof van assisen, heeft de dagvaarding in kort geding niet meteen gevolgen voor het assisenhof. Elke procedure, die voor de kortgedingrechter en die voor het assisenhof, heeft zijn eigen regels en die moeten gevolgd worden, klinkt het. “Als dat kort geding maandag wordt ingeleid, valt het nog af te wachten of het dan ook behandeld wordt”, zegt de persmagistraat. “Dat hangt af van de agenda van de rechtbank, en van de afspraken die tussen de verschillende partijen gemaakt worden over de uitwisseling van hun argumenten.”

Daarnaast is er de procedure voor het assisenhof, waar zowel de beschuldigden als hun advocaten maandag aanwezig moeten zijn, aldus Hennart: “Zeven van de beschuldigden zijn aangehouden, en moeten dus overgebracht worden naar het assisenhof. Daar kunnen ze dan wel beslissen om de box te verlaten en terug te keren naar de cellen in het gebouw, maar ze moeten wel verschijnen. Er moet voor elk van hen steeds ook een advocaat aanwezig zijn.”

“Het valt dus af te wachten wat er maandag voor de kortgedingrechter gebeurt”, klinkt het. “Als daar op een bepaald moment beslist wordt dat de procedure voor het assisenhof moet opgeschort worden, of dat de beschuldigden daar in persoon moeten verschijnen, zal de voorzitter van het assisenhof bekijken welke maatregelen zij moet nemen. Maar voorlopig gaat de zitting van maandag door.”