Vrieskou eist slachtoffers: twee dakloze mannen dood aangetroffen in Wallonië

Gisteren meldden we al dat een man zonder vaste woonplaats woensdagochtend dood is aangetroffen op de sporen in het station van Namen. Later op de dag werd ook in Doornik een levenloos lichaam gevonden. Bij die laatste is al vastgesteld dat er sprake was van onderkoeling.

Over het slachtoffer in Namen is nog niet veel geweten, buiten dat het om een man gaat die in 1983 werd geboren. Donderdagnamiddag werd een autopsie uitgevoerd om meer info te verzamelen over de omstandigheden en de oorzaak van het overlijden.

In Doornik staat de politie al iets verder met het onderzoek. Het slachtoffer, dat door een familielid gevonden werd bij het shoppingcenter van Froyennes, was gekend bij de sociale diensten van de stad. Hij was dakloos en zou gestorven zijn ten gevolge van hypothermie. De precieze omstandigheden van zijn overlijden moeten nog bevestigd worden.