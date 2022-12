Opnieuw gaslek in Nieuw Gent: bewoners zitten voor tweede nacht op rij in de kou

Voor de tweede avond op rij moesten de bewoners van twee sociaal appartementsblokken in Nieuw Gent even hun woning verlaten, na een gaslek. Diezelfde avond was het gevaar alweer geweken, maar de bewoners zaten de hele nacht en voormiddag zonder verwarming.

De brandweer kreeg donderdagavond rond 21 uur melding van een gasgeur in twee naast elkaar gelegen sociale appartementsblokken aan het Rerum Novarumplein en de Kikvorsstraat. Zo’n 400 bewoners werden geëvacueerd en indien nodig opgevangen in het politiekantoor van Nieuw Gent.

Er bleek daadwerkelijk een gaslek te zijn, dat de brandweer even later kon dichten. “Rond 23.30 uur konden alle bewoners terug naar hun appartement”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “Uit voorzorg werd de gastoevoer wel afgesloten, dus de bewoners zaten nog de hele nacht zonder verwarming.”

Nog even niet koken

Volgens Simon Stevens van eigenaar WoninGent werd de gastoevoer rond 10 uur opnieuw opgestart. “Mogelijk heeft het lek te maken met de toevoer voor de kookfornuizen. De verwarming kan rond vrijdagmiddag opnieuw aan, maar koken op het fornuis is er nog even niet bij. Intussen is de sociale dienst ter plaatse, en in het buurthuis kunnen mensen terecht om zich te verwarmen.”

Ook woensdagavond moest het gebouw worden ontruimd door een gaslek. Ook toen moesten de bewoners de nacht doorbrengen in de kou. Mogelijk ontstond het lek van donderdag op dezelfde plek als de dag ervoor, al kunnen zowel WoninGent als de politie dat nog niet bevestigen. “Het wordt nog onderzocht”, zegt Stevens. “We hopen het uiteraard snel en definitief op te lossen.”