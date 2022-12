Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib betuigt steun aan veroordeelde burgemeester van Istanboel: “Disproportionele straf”

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft in Istanboel Ekrem Imamoglu, de burgemeester van de stad, ontmoet en ze sprak haar steun voor hem uit. Imamoglu, die een politieke tegenstander is van Turks president Recep Tayyip Erdogan, kreeg woensdag een gevangenisstraf van ruim twee jaar, een “disproportionele straf” volgens Lahbib.

Hadja Lahbib is sinds woensdag op werkbezoek in Turkije. Een beleefdheidsbezoek met de burgemeester van Istanboel was al op voorhand gepland, maar kreeg door de heisa een andere dimensie, legt ze uit: “De veroordeling van twee jaar, zeven maanden en de ontzetting van politieke rechten voor het beledigen van een ambtenaar-magistraat is een straf die we disproportioneel vinden. Ik heb daar in Ankara (donderdag aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, red.) mijn ongerustheid over uitgedrukt, en nu ook aan de burgemeester zelf.”

Ekrem Imamoglu, die misschien kandidaat-president zal zijn tijdens de verkiezingen in juni, gaat in beroep tegen de uitspraak. Daardoor is hij vandaag nog steeds burgemeester. Hij lijkt vertrouwen te hebben in een goede afloop. “Dit is geen moeilijke situatie”, zo ontkent hij in een interview met Belga de netelige kwestie waarin hij zich bevindt. “We hebben al veel moeilijke problemen opgelost in het verleden, dit probleem gaan we ook oplossen.”

Minister Lahbib bevestigt dat de burgemeester van Istanboel optimistisch is: “Ja, hij liet een nogal zelfverzekerde indruk na. Hij was wel vermoeid en had een beetje zijn stem verloren. Hij zit dan ook onder spanning.”

Betoging

Tijdens een publieke meeting donderdag in Istanboel kwamen duizenden sympathisanten van de burgemeester en oppositieleden samen. Zijn stem verloor de burgemeester al speechend: “Ze hebben jullie stemmen uitgewist!”, zo sprak Ekrem Imamoglu de menigte toe. Hij klonk strijdvaardig: “Ik mag dan de rechters niet aan mijn zijde hebben om me te beschermen, ik heb 16 miljoen inwoners van Istanboel en onze natie achter mij.”