Brenda zoekt al een jaar vruchteloos naar een assistent: “Er reageert gewoon niemand op de vacature”

Brenda uit Sint-Katelijne-Waver is al een jaar op zoek naar een assistent die haar kan helpen in het weekend. — © Dirk Vertommen

Brenda Van der Aa uit Sint-Katelijne-Waver is hopeloos op zoek naar een assistent die haar ieder weekend een paar uur gezelschap kan houden. De vrouw heeft een beperking waardoor ze niet alleen kan blijven. “Er reageert gewoon niemand op de vacature. Het is haast onmogelijk geworden om iemand te vinden”, zegt ze.

Brenda Van der Aa zit al sinds haar geboorte in een rolstoel. Ze heeft last van spasticiteit in haar ledematen, waardoor bewegen moeilijk is. Maar dat belet haar niet om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ze gaat regelmatig naar een dagcentrum en doet vrijwilligerswerk in een kleuterschool. Ze schildert met haar mond en schreef vorig jaar zelfs een boek over haar leven tijdens de coronapandemie. Bij dat alles krijgt ze hulp van haar mama en een assistent. Om hun werk wat te verlichten, is Brenda op zoek naar een bijkomende assistent voor het weekend.

Maar die zoektocht verloopt erg stroef. “Ik heb al ongeveer een jaar een vacature openstaan bij de VDAB”, vertelt ze. “Maar er komt nauwelijks tot geen reactie op. In al die tijd zijn er slechts drie kandidaten geweest, maar zij bleken niet geschikt. Ik ben nochtans niet op zoek naar iemand met enorm veel ervaring of een bepaald diploma. Het moet vooral iemand zijn die sociaal voelend is en zeker niet te betuttelend is. Het moet iemand zijn waarmee ik in het weekend activiteiten kan doen, zoals een wandeling maken, een terrasje doen of een spelletje spelen.”

Geen verpleegkundige taken

Brenda benadrukt dat ze niet op zoek is naar iemand met een verpleegkundige achtergrond. “Ik heb wel assistentie nodig bij bepaalde dingen, zoals eten en drinken of naar het toilet gaan, maar zware verpleegkundige zorg wordt er niet verwacht. Het gaat ook maar om een periode van vier uur, telkens op zaterdagnamiddag. Het lijkt me de ideale job voor studenten die een centje willen bijverdienen, maar jammer genoeg komt er geen reactie op. Ik ben overigens niet de enige die vruchteloos op zoek is naar een assistent. Ik hoor het ook van anderen die in dezelfde situatie zitten.”

Wie voor een job als assistent kiest, wordt ingeschreven als werknemer. Ook alle documenten zoals verzekeringen worden in orde gebracht. Die administratieve afhandeling gebeurt via een sociaal secretariaat. “En de betaling gaat via het persoonsvolgend budget”, zegt Brenda. “Dat is een bedrag dat ik krijg om bijvoorbeeld het dagcentrum te betalen, maar ook om assistenten in te schakelen. Jammer genoeg blijft dat bedrag nu op de rekening staan en moet ik het zelfs terugstorten, simpelweg omdat ik geen assistent kan vinden.”

Wie geïnteresseerd is in de job en aan de slag wil als assistent van Brenda, kan zich aanbieden via e-mail.

brendavda@yahoo.com