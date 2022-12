Vakbonden tonen zich vastberaden op nationale betoging in Brussel: “We gaan niet stoppen”

De vakbonden laten op de nationale betoging in Brussel luid en duidelijk verstaan dat ze zich niet neerleggen bij het huidige loonvoorstel van de regering. Ze willen dringend betere perspectieven op het vlak van koopkracht, want door de hoge energieprijzen zien ze dat veel werknemers niet meer rond komen. In totaal zakten 16.500 mensen af naar Brussel voor de betoging, bleek uit de officiële telling van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

“Het feit dat de energiefactuur op dit moment hoger is dan de huurprijzen van sommige mensen in dit land, is onaanvaardbaar. Het moet stoppen, er zijn manieren om de factuur betaalbaar te maken”, stelt Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van ACV, aan het begin van de betoging.

Sommige betogers hameren er letterlijk, en figuurlijk met een reusachtige hamer en nagels, op dat de koopkracht moet verhogen en een loonsverhoging en -indexering broodnodig is. In het huidige voorstel van de regering blijft de marge voor opslag boven de index 0 procent, maar bedrijven die goed draaien, kunnen hun personeel wel eenmalig een cheque tot 750 euro geven.

“De automatische indexering van de lonen is nodig, maar niet voldoende. We gaan niet stoppen terwijl er duizenden werknemers zijn die het einde van de maand niet halen”, maakt ABVV-voorzitter Thierry Bodson duidelijk. “We kunnen niet accepteren dat ons salaris geblokkeerd wordt, terwijl in België alle bedrijven subsidies krijgen om de lonen te betalen, terwijl ze gigantische winsten maken.”

Op spandoeken in de lange stoet staan slogans als “Verhoog de lonen, belast de winsten” of “Het leven is te duur, we willen nú oplossingen”.

Vakbond ACLVB pleit voor meer sociale rechtvaardigheid. “De regering probeert ons te paaien met een aantal kruimels. Met een koopkrachtpremie of een energiepremie of hoe ze het ook zullen noemen, maar wel een premie die werknemers zelf moeten onderhandelen op bedrijfsvlak” zegt nationaal voorzitter Mario Coppens.

