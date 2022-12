Openhartige Roberto Martinez blikt op Spaanse radio uitvoerig terug op WK: “We waren er niet klaar voor zoals in Rusland”

Roberto Martinez lijkt zich altijd extra in zijn sas te voelen als hij met Spaanse journalisten kan praten. Op de Spaanse radiozender COPE heeft hij uitvoerig teruggeblikt op het WK, de verhalen over onenigheid in de kleedkamer en zijn 6,5 jaren als bondscoach en hoe die zijn geëindigd. “Als Lukaku vanaf dag 1 fit was geweest in Qatar, dan hadden we een heel ander België gezien.”

Het gesprek op de Spaanse radiozender startte meteen gemoedelijk. Roberto Martinez begon met een kwinkslag. Hij corrigeerde de presentator toen die zei dat ze de ex-bondscoach van België aan de lijn hadden.

“Mag ik je er attent op maken dat ik tot 31 december nog bondscoach van de Belgen ben”, zei Martinez. “We hebben de voorbije 6,5 jaar in Waterloo gewoond en daar zijn we nog steeds. Ik ben nog wat aan het werken. Ik heb twee dochters en de meisjes zijn hier gelukkig op school, dus het plan is om hier nog tot juni te blijven wonen zodat ze het schooljaar kunnen uitdoen. De eindejaarsfeesten zullen we zowel in Spanje als in Engeland doorbrengen om beide kanten van de familie tevreden te stellen.”

“Nu probeer ik de komende twee weken vooral een goede vader te zijn voor mijn twee meisjes die ik weinig gezien heb. Ik focus me op de familie en nadien zal ik een nieuw project aanpakken. Het is niet zo dat ik bij voorbaat zeg dat het een club of een nationale ploeg moet zijn. Ik heb beide omgevingen meegemaakt, die heel verschillend zijn. Ik raad clubtrainers de ervaring aan om met een land een groot tornooi te spelen, het verrijkt je als trainer. Voor mij is het vooral belangrijk als ik in een nieuw project stap, dat ik me goed voel bij de mensen, dat men mij laat werken en dat ik de kans krijg om iets op te bouwen. Dat heeft me altijd aangesproken.”

Roberto Martinez en CEO van de Belgische voetbalbond Peter Bossaert. De Spanjaard kreeg voor het WK een voorstel om bij te tekenen. — © BELGA

Roberto Martinez is vanaf 1 januari 2023 bondscoach af, maar bevestigde dat hij voor het WK eigenlijk had kunnen bijtekenen. Wat in het achterhoofd speelde, is de twijfel over wanneer er sprake was van het einde van een cyclus. Het resultaat op het WK heeft dat duidelijk gemaakt.

“Het klopt dat ze me voor het WK een nieuw contractvoorstel hebben gedaan. De moeilijkheid de voorbije 6,5 jaar was om in te schatten wanneer een cyclus voorbij is. Voor een trainer is dat altijd moeilijk. Het lijkt steeds alsof je een project halverwege achterlaat of dat je vertrekt voor een grote afspraak. Voor het WK wisten we dat de cyclus voorbij zou zijn als we het WK wonnen of als we er niet in slaagden de groepsfase te overleven. Het is nu een moment waarop je met trots het project kunt overlaten aan de volgende bondscoach. Alles is op een natuurlijke manier en met een goede timing geëindigd.”

De twee groepsgenoten van België, Marokko en Kroatië, schopten het tot de halve finales. — © EPA-EFE

De uitschakeling in de eerste ronde van het WK blijft een ontgoocheling, ook al heeft het Martinez verrast dat Marokko en Kroatië, twee landen uit de groep van de Belgen, het tot de halve finales schopten.

“Het was een grote ontgoocheling, al blijkt achteraf dat we in een verrassende groep zaten met twee halve finalisten. Marokko heeft verbaasd, ze hebben er echt hun WK van gemaakt. Ze hebben nooit eerder op dit niveau met een dergelijk publiek achter zich gespeeld. Kroatië kennen we heel goed en het hangt van details af: een bal op de paal die er wel of niet inging, heeft ons de kwalificatie gekost. Vier punten volstonden niet.”

“Als Lukaku van bij de start van het WK fit was geweest, dan had je een ander België gezien. Het kwam op een week aan. We hadden schrik dat hij zich opnieuw zou blesseren. Voor ons is hij een onvervangbare speler: hij is een doelpuntenmaker, sterk in de lucht, die ruimte maakt en ons toelaat om tussen de linies te voetballen. De dag van de wedstrijd tegen Kroatië was hij maar in staat om 45 minuten te spelen. In die 45 minuten hadden we vijf mogelijkheden om te scoren. Ik heb op dit WK geen enkele ploeg gezien die dat kon tegen dit Kroatië. Dat een bal dan tegen de binnenkant of de buitenkant van de paal gaat, heeft onder andere met de frisheid en het zelfvertrouwen van de speler te maken na een lange blessure en keihard werken om er weer bij te zijn, terwijl dat medisch gezien heel moeilijk was.”

Tegen Canada kregen Alderweireld en De Bruyne het openlijk aan de stok met elkaar. — © REUTERS

Er werd ook teruggekomen op de spanningen in de groep. In de openingswedstrijd tegen Canada was er de openlijke discussie tussen Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne en na de nederlaag tegen Marokko waren er de vreemde verklaringen van Jan Vertonghen, die zei dat hij beter niet te veel kon zeggen. De klap op de vuurpijl was het artikel in L’Equipe over een ruzie na de match tegen Marokko, iets wat door de Rode Duivels wordt ontkend.

“Dat waren geruchten en een owngoal opgezet door een Frans medium”, herhaalde Martinez wat hij er ook op het WK over zei. “Zoals je weet, is er een grote voetbalrivaliteit tussen Frankrijk en België. Uiteraard is er weinig plezier als je geen wedstrijden wint. Je hebt zestien spelers die al ervaring hadden op een WK en tien spelers voor wie het hun eerste afspraak was op een WK. Die spelers hebben een voorbeeldfunctie in de nationale ploeg. Anderen kennen we van toen ze veertien waren. Het is niet dat je mensen meeneemt die je helemaal niet kent. Er waren verhalen dat er ruzies waren, maar dat klopt niet. Ze hebben voor wat beroering gezorgd, maar dat heeft ons intern alleen maar sterker gemaakt. Het was een apart WK door de korte voorbereidingstijd. Voor het WK in Rusland hadden we als staf het gevoel dat onze groep voldoende voorbereid was. Voor het WK in Qatar speelden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte in Koeweit en we hadden het gevoel dat we die drie groepswedstrijden nodig zouden hebben om tot de juiste dynamiek te komen en klaar te zijn voor een grote afspraak. Pas twee dagen voor de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië zag ik een groep die klaar was. Er was spanning omdat er een grote verantwoordelijkheid was om te winnen. Tegen Marokko waren we onszelf niet. Maar zeggen dat er onenigheid was, dat er ruzies waren, dat staat ver van de waarheid.”

België verloor aan de vooravond van het WK van Egypte. Martinez was toen streng voor zijn spelers en zegt nu dat ze bij de start van het WK nog niet klaar waren voor een grote afspraak. — © BELGA

Is Martinez gefrustreerd dat hij geen trofee heeft kunnen winnen met de Belgische gouden generatie?

“Frustratie heb je enkel als je niet probeert om een trofee te winnen. Het gevoel is dat we er alles aan gedaan hebben en enorm gegroeid zijn in 6,5 jaar. Toen ik arriveerde in 2016 was Jan Ceulemans de recordinternational met 86 caps en nu hebben we acht spelers die de kaap van de 100 gepasseerd zijn. We hebben dus te maken met een zeer toegewijde generatie met heel veel talent, het komt niet vaak voor dat je zoveel talent op hetzelfde moment samen hebt. We hebben een zeer constant niveau gehaald door vier jaar lang nummer één van de wereld te zijn en dat voor een land me elf miljoen inwoners.”

“We hebben zes wedstrijden gewonnen op het WK 2018 en haalden een bronzen medaille. Op het EK hebben we vier wedstrijden gewonnen en verloren we tegen de latere kampioen, Italië. We hebben goeie en mooie momenten beleefd, maar deze generatie verdiende een titel. Toch is er geen frustratie: we hebben het doordacht geprobeerd met aanvallend voetbal en we hebben risico’s durven nemen. Als je dat doet, dan heb je de voldoening van geprobeerd te hebben.”

Martinez op de Grote Mark van Brussel na de bronzen medaille in 2018. — © BELGA

Tot slot gaf Martinez een opvallende pronostiek voor de WK-finale. Als hij gelijk krijgt, kun je zondag best niet te veel afspraken vastleggen.

“Frankrijk heeft een ploeg die zich zeer op zijn gemak voelt bij grote afspraken als een finale. Dat hebben we ook in 2018 gezien, met andere spelers, maar met taakverdelingen die zeer gelijkaardig zijn. Griezmann zorgt ervoor dat deze ploeg compact en gedisciplineerd kan spelen. Giroud heeft dezelfde rol als in 2018. Ik denk dat het enorm zal afhangen van de vorm van de dag van Mbappé. Hetzelfde kan gezegd worden van Argentinië, dat zich als een kameleon kan aanpassen aan de tegenstander. Ze hebben het voordeel dat het is alsof ze thuis spelen, met zoveel supporters achter zich. Het is een elftal dat op verschillende manieren kan verdedigen en aanvallen. Zij hangen enorm af van de factor Messi. De twee ploegen zijn klaar om wereldkampioen te worden, maar als je me kan zeggen wie van die twee spelers de bovenhand zal halen, dan kan ik je zeggen wie het allicht haalt. Als je me echt een voorspelling vraagt: ik denk dat de finale zal uitdraaien op strafschoppen.”