Gents ziekenhuis ontslaat medewerker na racistisch bericht op Facebook: “We tillen hier zwaar aan”

De opmerkingen in kwestie stonden bij een Facebookbericht van Gazet van Antwerpen, over een Mechelse patissier van Marokkaanse afkomst die een ‘WK-taart’ had gebakken. Het artikel lokte honderden positieve reacties uit, maar ook racistische uitlatingen van minstens een Facebookgebruiker. Die wenste alle Marokkanen de dood in en noemde hen ‘vuil krapul’ (sic).

De opmerkingen zijn afkomstig van een gezamenlijke account van een koppel, waarbij een van de partners zou werken als verpleegkundige bij het AZ Maria Middelares.

Het ziekenhuis heeft de medewerker intussen ontslagen met onmiddellijke ingang. Daarnaast dient het AZ Maria Middelares een melding in bij Unia, naast een klacht bij de politie. “Deze uitlatingen waren kwetsend voor een hele gemeenschap en voor heel wat individuen, waaronder wijzelf”, schrijft het ziekenhuis op sociale media. “We wensen dan ook openlijk afstand te nemen van deze uitspraken, die absoluut niet stroken met de waarden die we in ons ziekenhuis in het hart dragen. We tillen hier ernstig aan.”