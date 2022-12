Nivea neemt Vlaamse bedrijf gespecialiseerd in behandeling van puistjes over

Beiersdorf, de Duitse multinational bekend van onder meer de huidverzorgingsproducten van Nivea, neemt een meerderheidsbelang in S-Biomedic. Het bedrijf uit Beerse in de Antwerpse Kempen is gespecialiseerd in de behandeling van puistjes.

Beiersdorf wil met de overname de expertise rond de behandeling van acne versterken. S-Biomedic is een vrij jong bedrijf waarin Beiersdorf in 2018, vier jaar na de oprichting, al in investeerde. S-Biomedic zal als een aparte entiteit blijven functioneren en de overzoeksactiviteiten van Beiersdorf aanvullen, klinkt het in een persbericht. Beide partijen maken geen overnamebedrag bekend.

S-Biomedic verricht onderzoek naar het micriobioom van de huid, of de vele micro-organismen die zich op de huid bevinden. Het bedrijf ontwikkelt actieve ingrediënten voor cosmetische producten, waarbij het gebruik maakt van levende huidbacterieën, aldus Beiersdorf.

S-Biomedic is gevestigd in JLABS, een ‘incubator’ of plek voor nieuwe bedrijven van farmareus Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse.