Zware brand uitgebroken op woonboot: 90-jarige man laat daarbij het leven

Op een woonboot die ligt aangemeerd aan de Gentse Voorhavenkaai is vrijdag brand uitgebroken. Op de boot woonden twee broers, een van hen, een 90-jarige man, heeft de brand helaas niet overleefd.

Het was iets na 11 uur toen brand uitbrak op de woonboot. Een buurman merkte het vuur op en zag vlammen en witte rook door de ramen van de woonboot komen. De brandweer was snel ter plaats en had het vuur snel onder controle.

Toch zijn de gevolgen dramatisch. De boot werd bewoond door twee broers en een van hen is om het leven gekomen. De boot bestond uit twee woongedeelten. Het achterste is van het slachtoffer en daar brak de brand uit. Het voorste deel heeft bijna geen schade.

“Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van de brand”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. Een branddeskundige en een wetsgeneesheer komen nog ter plaatse. Ook het Oost-Vlaamse parket is ingelicht.

© LMD