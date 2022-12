Julian Verbesselt focust op wat er tussen de lijnen gebeurt bij Eppegem: “Alles uit de kast voor die broodnodige zege voor de winterstop”

Het lijkt erop dat het bestuur van Eppegem de laatste speeldag van de heenronde afwacht om een beslissing te nemen over de opvolging van coach Sam Vermeulen. Tot zover verscheen er deze week nog steeds geen witte rook en is het aan het duo Pashaj - Lekeu om de immens belangrijke match van zondag thuis tegen Kalken in goede banen te leiden.

Julian Verbesselt (21), die zijn jeugd bij FC Ramsdonk begon om dan via Diegem, SC Lokeren en opnieuw Diegem dit jaar in Eppegem te belanden, blijft er alleszins rustig onder. “Er wordt onder het trainersduo Pashaj - Lekeu met veel inzet getraind en het is niet aan ons om ons bezig te houden met extrasportieve activiteiten. Dat is werk voor het bestuur. Wij als spelers moeten ons honderd procent geven tussen de lijnen en dat gebeurt ook”, zegt Verbesselt.

“Inderdaad, de resultaten vallen wat tegen, maar je moet toch ook opmerken dat vele nederlagen ook erg nipt waren en dat het geluk niet altijd aan onze kant stond. Voor hetzelfde geld hadden we gezien het verloop van de wedstrijden vijf punten meer. Bovendien blijven de afstanden in het klassement overbrugbaar. Dit alles moet ons stimuleren om zondag nog een laatste keer alles te geven om die belangrijke zege thuis te houden. Onze coach kan als geen ander werken aan de mentaliteit en het zelfvertrouwen van deze jonge groep. Vele jongens kennen hem dan ook nog door ermee samen gespeeld te hebben of ze hadden hem als coach bij de beloften. Dat schept een band. Hopelijk kunnen we met die verstandhouding die zeker aanwezig is in deze groep zondag een goede prestatie neerzetten. Het jaar 2023 inzetten met drie punten extra op de teller en misschien zelfs een plaatsje winst in het klassement zou een zegen zijn”, aldus nog Verbesselt.