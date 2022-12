Steekspel tussen RWDM-fan Kris en zijn paars-witte zoon Lucas Lissens: “Zijn rugnummer 47 bij RSCA Futures is het stamnummer van RWDM”

Decennialang is Kris Lissens een fervente fan van RWDM. Zondag verkeert de Lennikse verzekeringsmakelaar in een lastig parket tijdens de Brusselse derby in het Lotto Park met het treffen tussen het RSCA Futures van zijn zoon Lucas – aan zijn dertiende seizoen bezig bij Anderlecht – en RWDM, de club van zijn hart.

De Brusselse derby is al langer een gespreksonderwerp in Lennik waar Lucas (21) samen met zijn broer bij zijn ouders woont. Lucas liep op stage op Kreta een spierletsel op aan de hamstrings en staat een paar weken aan de kant. “Het wordt dus duimen voor de maats. De wedstrijd tegen RWDM leeft wel degelijk in de groep. Ook in de jeugdreeksen was die derby telkens extra geladen. Meestal won Anderlecht. Hopelijk zet die traditie zich zondag voort”, zegt de lachende centrale verdediger, die al twee keer met succes terugvocht na een knieoperatie en nog steeds studies sportmanagement volgt.

Ook vader Kris Lissens tekent zondag niet present in het Lotto Park, waar al om 13.30 uur wordt afgetrapt om uit het vaarwater te blijven van de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië. “Net als in de heenwedstrijd zit ik samen met mijn vrouw gewoon voor de buis. Ik werd uitgenodigd door zowel de spionkop van Anderlecht als die van RWDM, maar ik wil niemand voor het hoofd stoten. Ik zou ook in een onmogelijke situatie verkeren. Ik kan toch moeilijk juichen terwijl de ploeg van Lucas een goal incasseert? Het zou ook vreemd aanvoelen om te juichen wanneer Anderlecht scoort tegen RWDM, al moet ik wel bekennen dat ik voor Anderlecht supporter wanneer Lucas tussen de lijnen staat.”

Kris Lissens herinnert zich nog levendig hoe Lucas op zijn achtste naar Anderlecht verkaste. “Lucas begon te sjotten in onze achtertuin, bij KFC Lennik. Daar kwam het toen pas naar eerste klasse gepromoveerde FCV Dender hem weghalen. Ook Anderlecht polste toen al, maar ik vond de hoofdstad toen nog te vroeg. Een jaar later werd ik op een toernooi benaderd door een scout in een trainingspak van Eendracht Hekelgem. Ik vond dat uiteraard geen stap voorwaarts, tot bleek dat die scout voor Anderlecht werkte. Zo kwam Lucas op zijn achtste bij Anderlecht terecht.”

Twaalf petten en veertien sjaals

Lucas Lissens doorliep de jeugd van Anderlecht en behoort sedert de U15 tot de nationale ploeg. “In mijn kamer zal je enkel paars-witte sjaals vinden, hoor”, biedt de verdediger duidelijk weerstand aan de RWDM-mania van papa Kris, die fier twaalf petten en veertien sjaals showt in de kleuren van en met het logo van zijn geliefde RWDM. “Ik ben een diehard fan. Eigenlijk rolde ik er wat toevallig in door eens vrienden te vergezellen naar een wedstrijd van RWDM. Ik was meteen verkocht en met een handvol vrienden vormen we nu een fanatiek supportersgroepje. Zo trokken we eens op verplaatsing naar het verre Virton. We zaten 2,5 uur in de auto en na tien minuten stond RWDM er met 2-0 in het krijt. Dan vloek je weleens. Ik vind trouwens dat de aanhang van RWDM best wat mag aangroeien. RWDM leeft te weinig in Molenbeek zelf en teert vooral op supporters van omringende gemeenten.”

De vraag rijst welke richting Lucas Lissens uitgaat wanneer RWDM aan zijn mouw zou trekken en hem met een basisplaats zou lokken. “Ik lig nog tot 2024 onder contract bij Anderlecht en timmer verder aan de doorbraak”, vertelde Lucas voordien al. Vader Kris gunt zijn zoon de doorbraak bij Anderlecht en moedigt hem zelfs vurig aan, maar zijn ogen twinkelen. “Lucas’ rugnummer 47 is ook het stamnummer van RWDM”, gniffel Kris. “Lucas koos dat rugnummer voor alle duidelijkheid niet zelf, maar mij viel het meteen op”, lacht Kris die plots een bekentenis doet. “RWDM-voorzitter Thierry Dailly polste wel al eens of Lucas een overgang niet zou zien zitten. Lucas speelde in de jeugd van Anderlecht trouwens nog samen met Niklo Dailly, de zoon van de president. Met Niels Van Himst speelde ook een kleinzoon van Paul Van Himst in die ploeg.”