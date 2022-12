Dodentol na aardbeving op Java verdubbeld tot 602

De balans na de aardbeving op het Indonesische eiland Java in november valt een stuk zwaarder uit dan oorspronkelijk gedacht. Na een nieuwe telling is er sprake van 602 doden, zo heeft een vertegenwoordiger van de lokale overheid vrijdag meegedeeld.

De aardbeving met een magnitude van 5,6 vond op 21 november plaats in de stad Cianjur op West-Java, de drukst bevolkte provincie van het land. In een vorige balans was nog sprake van 334 doden.

De balans werd naar boven toe bijgesteld nadat plaatselijke inwoners werden ondervraagd. Het is namelijk de gewoonte om de doden onmiddellijk te begraven.