Mama Kyana kan haar huis niet verwarmen en deelde haar verhaal in onze krant, nu is er al 11.000 euro ingezameld om haar te helpen 

Kyana vertelde vorige week in onze krant hoe de temperatuur in de slaapkamer van haar tweejarige dochter amper tien graden bedroeg. Intussen is het buiten nóg kouder geworden, en worden die tien graden zelfs niet meer gehaald. “We slapen nu met drie samen op één kamer, met dubbel glas. Daardoor is het gelukkig toch nog een paar graden warmer dan in de woonkamer.” Al is dat optimistisch: ’s morgens is het daar amper één graad, en in de veranda vriest het zelfs. “We zijn blij als de zon schijnt, dan warmt het op tot 8 graden binnen.”

Kyana kreeg vervolgens echter hulp van een andere jonge mama: Jolien (33), die zo geraakt was door Kyana’s verhaal dat ze een crowdfundingsactie startte. Dat geld moet helpen om de mazouttank van genoeg brandstof te kunnen voorzien. Volgens Kyana’s berekening hadden ze 1.473 euro nodig voor 1.000 liter, maar die kaap is inmiddels al ruim genomen: vrijdagmiddag stond de teller al op 11.000 euro.

Maar Jolien mikt nog hoger: op 20.000 euro in totaal. Véél geld, weet ze. “Want we gunnen hen ook een volledig nieuwe start. Ze wonen in een heel slecht geïsoleerd huis en zitten daar vast, omdat ze geen waarborg kunnen betalen voor een ander huurhuis. We kunnen de kans maar wagen om hen te helpen dat toch te doen lukken.”