Tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman in Brugge.

Het wordt een kerstfeest waarbij we nooit zo hard op de kleintjes hebben gelet. Maar laat dat geen reden zijn om niet goed te feesten. Tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman in Brugge stelde voor ons een kerstmenu samen waarbij u voor 16 euro per persoon vier gangen lang scoort op hoog niveau. Alain Bloeykens werkt af met een paar wijntips. Smakelijk.