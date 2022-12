Zo installeer je de Nieuwsblad widget op iPhone

In het widget tonen we je de meest recente nieuws updates. Zo ben je al mee met het nieuws nog voor je onze app of website opent. Je kan de widgets van het Nieuwsblad gemakkelijk installeren door deze stappen te volgen:

Ga naar het startscherm van je telefoon

Houd je vinger op het scherm ingedrukt tot de apps beginnen wiebelen

Klik op de ‘plus’ linksboven en zoek ‘Nieuwsblad’

Je hebt dan keuze tussen drie widgets

Maak een keuze en voeg deze toe. Klaar!

Als het niet lijkt te werken, kan je de app even bijwerken. Nadien lukt het wel!

Met onze app heb je het Nieuwsblad altijd op zak, hier kan je de Nieuwsblad app downloaden voor iOS en Android.