Japanner Ayase Ueda is na WK-ervaring klaar om weer te vlammen met Cercle Brugge: “Ik pas mij snel aan”

Ayase Ueda (24) moet na zijn WK-ervaring met Japan Cercle Brugge volgende week voorbij Gent loodsen in de beker en naar de top acht brengen in de competitie. Het gaat plots snel voor Ueda. Net voor de onderbreking in november ontplofte de Japanner helemaal bij Cercle met toch 7 goals in de heenronde als resultaat. Het leverde de spits een selectie voor het WK op waar hij 45 minuten speelde tegen Costa Rica.

Het tactisch sterke Japan leek de revelatie te worden op het WK tot het met strafschoppen werd uitgeschakeld door halve finalist Kroatië. Op maandagavond was dat en amper twee dagen later op woensdagmiddag zat Ayase Ueda al een eerste keer in het Cercle-gym in het stadion.

“Ik vloog vanuit Qatar niet mee met de ploeg naar Japan maar rechtstreeks naar Brussel”, vertelt de Japanner in moeilijk Engels. “Dat was de afspraak omdat we met Cercle voor een belangrijke en drukke week staan. Dinsdag is er de bekermatch tegen Gent, vrijdag hernemen we in de competitie tegen KV Mechelen. In ruil om direct terug te keren krijg ik dan volgende week zeven dagen vakantie.”

Het toont aan hoe belangrijk de Japanse spits in zes maanden tijd is geworden voor Cercle. De aanpassing verliep nochtans moeizaam. “In België wordt er veel meer nadruk gelegd op het fysische en dat vergde aanpassing voor mij. Nu ben ik dat gewoon en stijgt mijn rendement. Ik denk ook wel dat ik mijn selectie te danken heb aan mijn Europese ervaring. In Qatar ondervond ik dan ook dat ik de juiste keuze heb gemaakt door voor het project van Cercle te kiezen.”

Zijn groot aanpassingsvermogen blijft een van de grote kwaliteiten van Ueda. Zelfs het verschil van ruim 25 graden in Qatar naar min 3 in Brugge verteerde hij met gemak. “Natuurlijk was het even wennen. Ik kwam van een land waar je toch wel WK-koorts voelde naar Brugge waar de rust heerste. Maar ik moest direct aan de bak, vloog er meteen in op training en kon vorige zaterdag scoren in Moeskroen. Ja, ik ben er klaar voor om hier de lijn door te trekken.”