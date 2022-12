Russische riskeert 10 jaar cel voor anti-oorlogsboodschappen op prijskaartjes

Niet met spectaculaire spandoeken of luidruchtige acties, maar uiterst subtiel verzette de Russische kunstenaar Sasha Skochilenko zich tegen de oorlog in Oekraïne. Ze plakte anti-oorlogsstickers op prijskaartjes in een lokale supermarkt. Donderdag begon haar proces.

De 32-jarige Skochilenko werd in april aangehouden en zit dus al meer dan een halfjaar in voorlopige hechtenis. Volgens haar omgeving verkeert ze in slechte gezondheid omdat ze geen toegang krijgt tot nodige medicijnen. Ze wordt beschuldigd van het bewust verspreiden van valse informatie over het Russische leger.

Een klant in de populaire supermarkt Perekrestok had haar opgemerkt en is daarop naar de politie gestapt. Skochilenko plakte op de prijskaartjes boodschappen die taboe zijn voor de staatszenders. Zo deelde ze informatie over de vele slachtoffers die vielen bij het Russische bombardement op het theater van Marioepol.

De rechtszaak vindt plaats in Sint-Petersburg. Skochilenko pleit onschuldig. “Ik heb niet opzettelijk valse informatie gedeeld”, zei ze bij de opening van het proces. De volgende zitting vindt eind januari plaats. Voor haar bescheiden verzet kan ze een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar krijgen.

Amnesty buigt zich over de zaak en Skochilenko is opgenomen in de BBC-lijst van 100 meest inspirerende en invloedrijke vrouwen van 2022. Volgens The Moscow Times werd vorige week een vrouw veroordeeld voor het vervangen van prijskaartjes met anti-oorlogsboodschappen in een kruidenierszaak. Ze kreeg een boete van 600 euro.

Beide acties doen denken aan de klassieker Alleen in Berlijn van Hans Fallada. In het boek probeert een Berlijns echtpaar mensen tot actie aan te zetten door anti-naziteksten te verspreiden via achtergelaten postkaartjes.(agg)