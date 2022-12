Het straffe verhaal van paralympiër Peter Genyn: “Ik was zestien, had een paar maanden eerder mijn nek gebroken en reed met een quad naar school”

Op zijn 16de brak Peter Genyn zijn nek. Op zijn 45ste is hij een van de meest succesvolle atleten die België kent. Europees kampioen in het rolstoelrugby en wereldrecord, wereldtitels en driemaal olympisch goud als wheeler. In ‘Wheelchair racer’ vertelt Peter Genyn het relaas van zijn onwaarschijnlijke leven. Aan de hand van zes fragmenten blikken we met hem terug. “Mijn vader zag altijd oplossingen en nooit problemen. Hij had gelijk.”