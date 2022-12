FIFA plant World Series met duels tussen landen uit verschillende continenten

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft op zijn persconferentie in Doha een nieuw project uit de doeken gedaan. De Wereldvoetbalbond wil het interlandvenster in maart om de twee jaar gaan gebruiken voor minitoernooien met landen uit verschillende continenten.

De zogenaamde World Series zullen in even jaren plaatsvinden, in jaren waarop er dus een EK of WK op het programma staat. “We willen op die manier meer mogelijkheden creëren voor interlands tussen landen uit verschillende delen van de wereld”, legde Infantino uit. “Het belang van meer wedstrijden tussen teams uit verschillende continenten is duidelijk. Zo kunnen ploegen meer ervaring opdoen. Het idee is uitgewerkt en er is een akkoord.”

De FIFA wil verder vanaf 2025 de internationale speelvensters in september en oktober samenbrengen. Zo zouden er vier interlands na elkaar afgewerkt kunnen worden. De interlandperiodes in juni en november blijven bestaan zoals momenteel het geval is.