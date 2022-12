Gemiddelde energiefactuur gezinnen daalt naar laagste niveau sinds juli

De regulator schat dat de gemiddelde jaarfactuur voor wie in december een contract voor elektriciteit afsloot, zakt naar 2.011,38 euro. In november was dat 2.065,48 euro. De piek in september bedroeg meer dan 3.256 euro.

Ook voor aardgas is er een lichte daling. De Vreg schat dat de gemiddelde jaarfactuur voor wie in december een contract sloot, daalt naar 3.079,62 euro. In november was dat 3.287,15 euro. De piek van september bedroeg bijna 6.000 euro.

Ook al daalt de geschatte jaarfactuur, de prijzen liggen nog steeds vele malen hoger dan de prijzen voor de energiecrisis.

De geschatte jaarprijzen gelden niet voor iedereen. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder.