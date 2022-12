Geen Coman, Varane en Konaté op training bij Fransen, twee dagen voor WK-finale

Coman ontbrak donderdag al door ziekte. “Zijn toestand is niet zorgwekkend voor de finale van zondag”, communiceerde de Franse voetbalbond (FFF) toen. Over de afwezigheid van Varane en Konaté is niets geweten. De twee stonden in de met 2-0 gewonnen halve finale tegen Marokko centraal achterin.

Verdediger Dayot Upamecano en middenvelder Adrien Rabiot keerden donderdag terug op training nadat ze enkele dagen ziek waren. Upamecano en Rabiot speelden beiden niet mee tegen Marokko.

Frankrijk speelt zondag, vanaf 16 uur Belgische tijd, de WK-finale tegen Argentinië. De Fransen verdedigen hun wereldtitel. Vier jaar geleden versloegen ze Kroatië in de finale met 4-2.