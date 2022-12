Leerkracht Robrecht (36) redt op het nippertje stapel examens uit zijn brandende wagen: “Ik ben die voorbijgangers enorm dankbaar”

Robrecht is leerkracht Godsdienst in het College in Veurne en was donderdagnamiddag in een winkel voor boodschappen. “Toen ik naar buiten kwam zag ik dat er rook uit de motorkap van mijn wagen opsteeg. Ik verwittigde meteen de hulpdiensten en probeerde intussen met twee voorbijgangers nog de belangrijkste zaken uit mijn wagen te halen, waaronder een stapel examens en mijn laptop. Met succes”, aldus Robrecht. (Lees verder onder de foto)

De wagen van Robrecht brandde volledig uit. — © dme

Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al in lichterlaaie. Uiteindelijk had de brandweer het vuur snel onder controle, maar brandde de wagen volledig uit. “Ik ben opgelucht dat niemand gewond raakte en het bij materiële schade blijft. En natuurlijk ook dat mijn examens gevrijwaard bleven van de brand. Daarvoor ben ik de mensen die mij hielpen enorm dankbaar. De oorzaak is nog onduidelijk. Woensdag werd wel een nieuw batterij geplaatst. Of dat er iets mee te maken heeft, zal een expert van de verzekeringsmaatschappij onderzoeken.”