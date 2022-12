Christine Mussche blikt terug op historische #MeToo-zaken: “Komaan zeg, flirten? Niets fout mee. Maar je moet de grenzen kennen”

Het was Christine Mussche (65) die slachtoffers bijstond in twee historische #MeToo-processen, tegen Bart De Pauw en Jan Fabre. Maar evengoed verdedigde ze daders van zedenfeiten. Stof genoeg om over te praten, vindt Thomas Siffer. Dus nodigde hij Vlaanderens bekendste advocate uit voor een gesprek. En dan speelt er nog iets: meer dan veertig jaar geleden, in zijn studententijd, heeft hij Mussche al gespot in Gent.