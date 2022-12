DE STEMMEN VAN ASSISEN. Isabelle (40) werd vermoord toen ze haar kinderen ging ophalen

In volle coronacrisis krijgt de noodcentrale een vreemde oproep: “Kan de politie dringend naar hier komen? Ik heb ruzie met mijn ex.” Een ambulance is niet nodig, zegt de man nog. Maar als de politie arriveert, zien ze een zwaar toegetakelde vrouw die buiten bewustzijn is. En enkele dagen later overlijdt...